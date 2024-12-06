«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 14:46

Россиянин попытался продать маленького сына за 1,5 млн, когда его мать попала в тюрьму

В Оренбурге задержали мужчину при попытке продажи своего сына за 1,5 млн руб

В Оренбурге силовики спасли полуторагодовалого мальчика, которого попытался продать родной отец за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Она опубликовала видео задержания злоумышленника.

Задержание мужчины в Оренбурге, пытавшегося продать сына. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Предварительно установлено, что несколько дней назад злоумышленник вступил в переговоры с желающими приобрести ребёнка, который проживал вместе с ним. Мать мальчика отбывает наказание в местах лишения свободы», — говорится в тексте.

Мужчину задержали с поличным, когда он получал деньги за продажу сына. В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.

Ребёнок находится в специализированном медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело по статье «торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии».

Родителей из Прокопьевска, изуродовавших 12-летнего сына, арестовали
Родителей из Прокопьевска, изуродовавших 12-летнего сына, арестовали

Ранее управление ФССП по Свердловской области сообщило, что судебные приставы Екатеринбурга смогли отыскать пропавшего 4-летнего ребёнка и передать малыша маме. Мальчика из Калининграда похитил собственный отец и увёз его на Урал.

Обложка ©

Telegram / Следком

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar