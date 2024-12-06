Россиянин попытался продать маленького сына за 1,5 млн, когда его мать попала в тюрьму
В Оренбурге задержали мужчину при попытке продажи своего сына за 1,5 млн руб
В Оренбурге силовики спасли полуторагодовалого мальчика, которого попытался продать родной отец за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Она опубликовала видео задержания злоумышленника.
Задержание мужчины в Оренбурге, пытавшегося продать сына. Видео © Telegram / Ирина Волк
«Предварительно установлено, что несколько дней назад злоумышленник вступил в переговоры с желающими приобрести ребёнка, который проживал вместе с ним. Мать мальчика отбывает наказание в местах лишения свободы», — говорится в тексте.
Мужчину задержали с поличным, когда он получал деньги за продажу сына. В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.
Ребёнок находится в специализированном медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело по статье «торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии».
Ранее управление ФССП по Свердловской области сообщило, что судебные приставы Екатеринбурга смогли отыскать пропавшего 4-летнего ребёнка и передать малыша маме. Мальчика из Калининграда похитил собственный отец и увёз его на Урал.
Telegram / Следком