Родителей из Прокопьевска, изуродовавших 12-летнего сына, арестовали

Родителей, которые изуродовали 12-летнего мальчика в Прокопьевске, арестовали по обвинению в истязании и неисполнении воспитательных обязанностей. О правовом возмездии сообщает региональный Следком.

Мать, истязавшая сына в Прокопьевске, в суде. Видео © Telegram / СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу

«По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2024 года женщина <...> не пускала ребёнка в дом из неотапливаемого помещения в условиях отсутствия у него верхней одежды при низкой температуре воздуха, содействовала и не препятствовала мужчине в причинении телесных повреждений ребёнку, отказывала сыну в предоставлении пищи», — сообщает ведомство.