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29 ноября, 08:06

Родителей из Прокопьевска, изуродовавших 12-летнего сына, арестовали

Мать из Прокопьевска, истязавшая ребёнка. Обложка © Telegram / СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу

Мать из Прокопьевска, истязавшая ребёнка. Обложка © Telegram / СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу

Родителей, которые изуродовали 12-летнего мальчика в Прокопьевске, арестовали по обвинению в истязании и неисполнении воспитательных обязанностей. О правовом возмездии сообщает региональный Следком.

Мать, истязавшая сына в Прокопьевске, в суде. Видео © Telegram / СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу

«По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2024 года женщина <...> не пускала ребёнка в дом из неотапливаемого помещения в условиях отсутствия у него верхней одежды при низкой температуре воздуха, содействовала и не препятствовала мужчине в причинении телесных повреждений ребёнку, отказывала сыну в предоставлении пищи», — сообщает ведомство.

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Напомним, кошмарный инцидент случился в Прокопьевске Кемеровской области. Изуродованный ребёнок смог сбежать от родителей-садистов, которые измывались над малышом. Мать начала поиски лишь через сутки с момента пропажи. Ребёнок нашелся в супермаркете, где прятался среди коробок, лишь изредка выползая, чтобы перекусить. Сейчас пострадавший находится в соцучреждении и с ним работают психологи.

Николай Рюмин
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