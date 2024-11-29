Родителей из Прокопьевска, изуродовавших 12-летнего сына, арестовали
Мать из Прокопьевска, истязавшая ребёнка. Обложка © Telegram / СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу
Родителей, которые изуродовали 12-летнего мальчика в Прокопьевске, арестовали по обвинению в истязании и неисполнении воспитательных обязанностей. О правовом возмездии сообщает региональный Следком.
Мать, истязавшая сына в Прокопьевске, в суде. Видео © Telegram / СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу
«По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2024 года женщина <...> не пускала ребёнка в дом из неотапливаемого помещения в условиях отсутствия у него верхней одежды при низкой температуре воздуха, содействовала и не препятствовала мужчине в причинении телесных повреждений ребёнку, отказывала сыну в предоставлении пищи», — сообщает ведомство.
Напомним, кошмарный инцидент случился в Прокопьевске Кемеровской области. Изуродованный ребёнок смог сбежать от родителей-садистов, которые измывались над малышом. Мать начала поиски лишь через сутки с момента пропажи. Ребёнок нашелся в супермаркете, где прятался среди коробок, лишь изредка выползая, чтобы перекусить. Сейчас пострадавший находится в соцучреждении и с ним работают психологи.