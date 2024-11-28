Выходил поесть ночью и прятался обратно: Ребёнок сбежал в магазин из-за зверских избиений отчима

В Прокопьевске Кемеровской области замученный и изуродованный мальчик сбежал из дома из-за зверских избиений со стороны отчима. При этом мать начала искать ребёнка лишь спустя сутки. В результате его нашли в местном супермаркете среди коробок, где мальчик прятался и лишь иногда выходил поесть, сообщает СУ СК России по Кемеровской области.

12-летний мальчик из Кемеровской области подвергался систематическим избиениям. Фото © VK / Инцидент Кузбасс

«В период с мая 2024 года по ноябрь 2024 года подозреваемый систематически причинял физические и нравственные страдания своему 12-летнего пасынку, в том числе заставлял ребёнка ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды в условиях низких температур, умышленно нанёс повреждения, повлёкшие изменение внешнего облика лица мальчика», — говорится в сообщении.

Когда терпеть стало невыносимо, ребёнок сбежал из дома. Несколько дней он прятался между коробок за прилавком продуктового магазина. Поесть мальчик выходил из своего укрытия лишь по ночам. В это же время его мать опомнилась и начала поиски лишь через сутки после его исчезновения. Сейчас пострадавшего передали в больницу, там ему оказывают помощь, в том числе психологическую.

В ведомстве сообщили о задержании отчима. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Местный паблик «Кузбасс Инцидент» пишет, что помимо мальчика в семье растут ещё двое детей, а изверг-сожитель ранее уже был судим.