Во Франции 11-летний мальчик ударил отчима ножом, чтобы защитить мать

Во Франции 11-летний мальчик стал свидетелем ссоры между матерью и отчимом на фоне семейных разногласий и домашнего насилия. В попытках защитить мать ребёнок схватил кухонный нож и три раза ударил 40-летнего мужчину в грудь. Об этом сообщает Actu17.

Инцидент произошёл 23 октября в Форбахе. Соседи вызвали полицию, услышав крики. Пострадавший был госпитализирован, хотя и не получил серьёзных травм. Мать мальчика арестовали, а самого ребёнка передали под опеку социальных служб, где он сможет получить психиатрическую помощь. Следователи попытались допросить мальчика, но он не смог говорить с правоохранителями из-за пережитого стресса.