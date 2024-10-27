Во Франции 11-летний мальчик ударил отчима ножом, чтобы защитить мать
Во Франции 11-летний мальчик стал свидетелем ссоры между матерью и отчимом на фоне семейных разногласий и домашнего насилия. В попытках защитить мать ребёнок схватил кухонный нож и три раза ударил 40-летнего мужчину в грудь. Об этом сообщает Actu17.
Инцидент произошёл 23 октября в Форбахе. Соседи вызвали полицию, услышав крики. Пострадавший был госпитализирован, хотя и не получил серьёзных травм. Мать мальчика арестовали, а самого ребёнка передали под опеку социальных служб, где он сможет получить психиатрическую помощь. Следователи попытались допросить мальчика, но он не смог говорить с правоохранителями из-за пережитого стресса.
А ранее семейная ссора привела к ещё одной трагедии: в Нижнем Новгороде мужчина зарезал жену и закопал её тело на берегу Оки. Семейная пара находилась в бракоразводном процессе. Они сильно поссорились из-за раздела имущества, и мужчина ударил майора МВД Ольгу Молодченкову ножом в грудь. Офицер полиции скончалась от полученных травм.