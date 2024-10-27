Ночная тусовка в клубе закончилась убийством 34-летнего мужчины под Тверью
СК завёл дело по факту убийства мужчины у ночного клуба в Тверской области
Место преступления. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области
Ночью 27 октября возле ночного клуба в городе Вышний Волочёк Тверской области было найдено тело 34-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Труп мужчины возле клуба. Фото © Telegram / Вышний Волочёк — говорим и показываем
«27 октября текущего года в ночное время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении около входа в помещение ночного заведения города Вышнего Волочка тела мужчины 1990 года рождения с телесными повреждениями в области лица», — сказано в публикации.
34-летнего мужчину убили ночью возле клуба «Пирамида». В комментариях местного телеграм-канала рассказали, что сперва на него напали два человека, которые затем ушли, оставив его лежать на земле. После этого его добили другие люди. Сообщается также, что у него осталось двое детей.
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