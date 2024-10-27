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27 октября, 14:57

Ночная тусовка в клубе закончилась убийством 34-летнего мужчины под Тверью

СК завёл дело по факту убийства мужчины у ночного клуба в Тверской области

Место преступления. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Место преступления. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

Ночью 27 октября возле ночного клуба в городе Вышний Волочёк Тверской области было найдено тело 34-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Труп мужчины возле клуба. Фото © Telegram / Вышний Волочёк — говорим и показываем

Труп мужчины возле клуба. Фото © Telegram / Вышний Волочёк — говорим и показываем

«27 октября текущего года в ночное время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении около входа в помещение ночного заведения города Вышнего Волочка тела мужчины 1990 года рождения с телесными повреждениями в области лица», — сказано в публикации.

34-летнего мужчину убили ночью возле клуба «Пирамида». В комментариях местного телеграм-канала рассказали, что сперва на него напали два человека, которые затем ушли, оставив его лежать на земле. После этого его добили другие люди. Сообщается также, что у него осталось двое детей.

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Ранее в Еврейской автономной области россиянин в состоянии алкогольного опьянения случайно убил свою супругу на почве ревности. Женщина упала, когда он ударил её, после чего начала задыхаться. На допросе он заявил, что подумал, что жена вырубилась из-за некачественного алкоголя.

Владимир Озеров
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