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Регион
26 октября, 07:43
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«Всего трясло»: Одноклассницы и коллеги не сдержались на прощании с убитой цыганами таксисткой

Одноклассницы рассказали на прощании о мечте убитой в Коркино таксистки

В Коркино продолжается церемония прощания с таксисткой Еленой Сарафановой, которая была убита представителями местной цыганской диаспоры. Среди людей много тех, кто был лично знаком с женщиной. Бывшие коллеги и одноклассница рассказали 78.ru о погибшей.

Прощание с убитой женщиной в Коркине. Видео © Telegram / 78.ru

«Я после убийства не мог работать целый день. Всего трясло», — вспоминал таксист из Коркино.

С его слов, зачастую люди с опаской относятся к цыганам, однако нельзя делать выводы о целом народе, ставя в пример один индицент.

Проститься с Еленой пришли и её школьные товарищи, у которых остались от неё тёплые воспоминания. Женщина выросла и окончила школу № 4 в посёлке Роза, где до сих пор проживает её мама.

«Она написала книгу со стихами в школе, очень хорошо играла на гитаре. Говорила: «Вот увидите, я соберу толпу». Но, к сожалению, собрала она толпу только после трагических событий», — рассказывала одноклассница Елены.

В челябинском Коркино ночью снова подожгли дома и машину цыган
В челябинском Коркино ночью снова подожгли дома и машину цыган

Напомним, что в Челябинской области ранее нашли труп 40-летней таксистки с ножевыми. Расправа породила народные волнения, в ходе которых к дому подозреваемых пришла разъярённая толпа, требующая правосудия. В убийстве была замешана местная цыганская диаспора. 17-летний убийца был отправлен в СИЗО, а цыгане решили сбежать из города.

Обложка ©

Telegram / 78.ru

Владимир Озеров
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