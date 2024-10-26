«Всего трясло»: Одноклассницы и коллеги не сдержались на прощании с убитой цыганами таксисткой

В Коркино продолжается церемония прощания с таксисткой Еленой Сарафановой, которая была убита представителями местной цыганской диаспоры. Среди людей много тех, кто был лично знаком с женщиной. Бывшие коллеги и одноклассница рассказали 78.ru о погибшей.

Прощание с убитой женщиной в Коркине. Видео © Telegram / 78.ru

«Я после убийства не мог работать целый день. Всего трясло», — вспоминал таксист из Коркино.

С его слов, зачастую люди с опаской относятся к цыганам, однако нельзя делать выводы о целом народе, ставя в пример один индицент.

Проститься с Еленой пришли и её школьные товарищи, у которых остались от неё тёплые воспоминания. Женщина выросла и окончила школу № 4 в посёлке Роза, где до сих пор проживает её мама.