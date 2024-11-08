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8 ноября, 14:30

В Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей, заморивших голодом ребёнка

В Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей, чья малолетняя дочь погибла от голода. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Согласно информации, мужчина и женщина, проживавшие с двухлетней дочерью, подвергали её насилию, длительное время лишали еды и воды, а также не обращались за медицинской помощью. В результате этих действий ребёнок скончался.

Как уточнили в ведомстве, семья не находилась на профилактическом учете. Оба родителя являются местными жителями, один из них имеет работу. Им предъявлены обвинения, и они помещены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Убийство».

Родители-изверги до смерти заморили голодом и жаждой нежеланную дочь
Родители-изверги до смерти заморили голодом и жаждой нежеланную дочь

Ранее Life.ru публиковал подробности жуткой истории, которая произошла в Комсомольске-на-Амуре, где родители-изверги довели до смерти нежеланную дочь. Чтобы у девочки не было телесных повреждений, они систематически на долгое время лишали её воды и еды. Спустя полгода таких издевательств организм малышки не выдержал — она умерла.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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