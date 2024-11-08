В Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей, заморивших голодом ребёнка

В Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей, чья малолетняя дочь погибла от голода. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Согласно информации, мужчина и женщина, проживавшие с двухлетней дочерью, подвергали её насилию, длительное время лишали еды и воды, а также не обращались за медицинской помощью. В результате этих действий ребёнок скончался.

Как уточнили в ведомстве, семья не находилась на профилактическом учете. Оба родителя являются местными жителями, один из них имеет работу. Им предъявлены обвинения, и они помещены под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Убийство».