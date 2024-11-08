Родители-извергли до смерти заморили голодом и жаждой нежеланную дочь

Жуткая история произошла в Комсомольске-на-Амуре, где родители-изверги довели до смерти нежеланную дочь. Чтобы у девочки не было телесных повреждений, они систематически на долгое время лишали её воды и еды. Спустя полгода таких издевательств организм малышки не выдержал — она умерла. Об этом пишет SHOT.

27-летняя Екатерина и её 29-летний муж Илья из Комсомольска-на-Амуре стали морить голодом и жаждой Соню в июне, девочка плакала и просила хоть глоток воды. Но потерявшие последние человеческие чувства родители игнорировали все мольбы своего же ребёнка. В конце октября девочка была уже еле жива, весила вдвое меньше, чем весной — менее 10 килограммов, с трудом передвигалась, ни на что не реагировала, уже даже не могла плакать. Несколько последних дней бессердечные родители просто смотрели, как девочка умирает. Она скончалась в минувшее воскресенье. Тело ребёнка обнаружили близкие семьи, вызвали полицию и скорую.

Изначально Екатерина и Илья пытались убедить следователей, что девочка просто умерла из-за некой продолжительной болезни, но вскоре стали путаться в показаниях. А судмедэкспертиза установила, что смерть наступила просто от сильнейшего истощения.

Арестованные в Комсомольске-на-Амуре родители, заморившие дочь голодом и жаждой. Фото © SHOT

Вскоре родители были арестованы. Выяснилось, что Екатерина и Илья официально трудоустроены не были, на учётах не состояли — ни в органах опеки, ни у участкового, ни в наркодиспансерах. К уголовной ответственности не привлекались. Жили в маленькой квартире (28 квадратов). Женщина подрабатывала уборщицей, мужчина — тоже по-серому: разнорабочим на стройках и продавцом в алкомаркетах. После рождения дочки родители какое-то время пытались вести нормальную жизнь, но вскоре всё пошло под откос и закончилось чудовищным убийством. Арестованные заявили, что не планировали ребёнка, не хотели, чтобы он рождался, и не хотели заниматься его воспитанием.