19-летняя мать заморила сына голодом и выкинула его тело на помойку в Коврове
Мать заморила голодом годовалого сына и выбросила его тело на помойку. Трагедия произошла в городе Коврове Владимирской области. 19-летнюю женщину уже задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сообщает СУ СК по региону.
«По данным следствия, обвиняемая оставила своего сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишённым пищи и воды, он скончался. Вернувшись в жилище, женщина положила тело и вещи малолетнего в коробку и выбросила неподалёку от места проживания», — уточняет СУСК.
Тело малыша нашли 18 октября в районе улицы Восточная. Буквально сразу задержали его родительницу — жительницу Коврова 2005 года рождения. Ей предъявлено обвинение. Мадам уже созналась в содеянном. Ей грозит тюремное заключение.
Ранее Life.ru рассказывал, что в колонию поместили родителей, которые жестоко убили свою восьмимесячную дочь. Женщину отправили за решётку на 13 лет, а мужчину — на 15. Ребёнок погиб прошлой весной от удушья в квартире на Суворовском. Мать малышки позвонила в службу спасения и заявила о её пропаже, а сама пара в это время расчленила девочку и прокрутила через мясорубку.
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