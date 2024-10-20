19-летняя мать заморила сына голодом и выкинула его тело на помойку в Коврове

Мать заморила голодом годовалого сына и выбросила его тело на помойку. Трагедия произошла в городе Коврове Владимирской области. 19-летнюю женщину уже задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, сообщает СУ СК по региону.

«По данным следствия, обвиняемая оставила своего сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишённым пищи и воды, он скончался. Вернувшись в жилище, женщина положила тело и вещи малолетнего в коробку и выбросила неподалёку от места проживания», — уточняет СУСК.

Тело малыша нашли 18 октября в районе улицы Восточная. Буквально сразу задержали его родительницу — жительницу Коврова 2005 года рождения. Ей предъявлено обвинение. Мадам уже созналась в содеянном. Ей грозит тюремное заключение.