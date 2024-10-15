В Британии мать двоих детей была убита собственным матрасом
Daily Mail: Британка задохнулась насмерть, зажатая между матрасом и кроватью
Погибшая под собственным матрасом британка Хелен Дэйви. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Helen Davey
Жительница Великобритании погибла, задохнувшись, когда её голову зажало между каркасом кровати и матрасом из-за сломавшейся пружины. О трагическом инциденте сообщило издание Daily Mail.
«Мать двоих детей Хелен Дэйви задохнулась, оказавшись зажатой между матрасом и основанием кровати», — сказано в материале.
Судя по странице Дэйви в соцсетях, трагедия случилась с ней ещё в феврале. Женщине было 39 лет, у неё остались двое детей. По информации газеты, сбой дала газовая пружина подъёмной кровати в тот момент, когда британка наклонилась к отсеку для хранения вещей в кровати, оборудованной подъёмным механизмом. Матрасная платформа внезапно опустилась, придавив женщине голову. Об этой истории вспомнили в связи с тем, что отец Хелен недавно потерял ещё и сына, который насмерть разбился на мопеде, врезавшись в телеграфный столб возле своего дома.
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