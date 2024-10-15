В Британии мать двоих детей была убита собственным матрасом

Судя по странице Дэйви в соцсетях, трагедия случилась с ней ещё в феврале. Женщине было 39 лет, у неё остались двое детей. По информации газеты, сбой дала газовая пружина подъёмной кровати в тот момент, когда британка наклонилась к отсеку для хранения вещей в кровати, оборудованной подъёмным механизмом. Матрасная платформа внезапно опустилась, придавив женщине голову. Об этой истории вспомнили в связи с тем, что отец Хелен недавно потерял ещё и сына, который насмерть разбился на мопеде, врезавшись в телеграфный столб возле своего дома.