Под Воронежем погиб 82-летний мужчина, попав сразу под четыре автомобиля
В Воронежской области погиб пенсионер, которого сбили четыре машины подряд
В Воронежской области переходившего дорогу 82-летнего мужчину сбили четыре автомобиля подряд. Пострадавший от полученных травм скончался, спасти его не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«Примерно в 18.35, в Семилукском районе на 196 км автодороги «Курск — Воронеж», по предварительным данным, 27-летний водитель транспортного средства «Газель», двигаясь со стороны города Курска в направлении города Воронежа, допустил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил дорогу по проезжей части в сторону села Хохол», — сообщили в ведомстве.
Сразу после этого на пострадавшего наехали Mitsubisi, Nissan и «Нива». Пенсионер погиб на месте от полученных травм. Полиция расследует обстоятельства аварии.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Астрахани в результате столкновения автобуса и бетономешалки погибли трое человек — водитель грузовика и два пассажира ЛиаЗА. Общее количество пострадавших достигло 14. Региональный СК ходатайствует о передаче в юрисдикцию Следственного комитета.
Shutterstock / FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN