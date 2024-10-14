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14 октября, 17:34

Под Воронежем погиб 82-летний мужчина, попав сразу под четыре автомобиля

В Воронежской области погиб пенсионер, которого сбили четыре машины подряд

В Воронежской области переходившего дорогу 82-летнего мужчину сбили четыре автомобиля подряд. Пострадавший от полученных травм скончался, спасти его не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Примерно в 18.35, в Семилукском районе на 196 км автодороги «Курск — Воронеж», по предварительным данным, 27-летний водитель транспортного средства «Газель», двигаясь со стороны города Курска в направлении города Воронежа, допустил наезд на 82-летнего пешехода, который переходил дорогу по проезжей части в сторону села Хохол», сообщили в ведомстве.

Сразу после этого на пострадавшего наехали Mitsubisi, Nissan и «Нива». Пенсионер погиб на месте от полученных травм. Полиция расследует обстоятельства аварии.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN

Юрий Лысенко
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