Следком попросил передать ему дело о ДТП с бетономешалкой в Астраханской области

Ходатайствовать о передачи в СК уголовного дела по факту серьёзного ДТП в Астраханской области поручили региональному главку. Данное решение принял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причиной называется общественный резонанс и «наступившие последствия».

Напомним, дорожная авария, в ходе которой столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и вахтовый автобус в Архангельской, привела к гибели 3 человек. В ходе расследования также удалось установить, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, что и привело к ДТП. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По последним данным, пострадали 16 человек.