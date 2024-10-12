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12 октября, 09:20

Следком попросил передать ему дело о ДТП с бетономешалкой в Астраханской области

Ходатайствовать о передачи в СК уголовного дела по факту серьёзного ДТП в Астраханской области поручили региональному главку. Данное решение принял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причиной называется общественный резонанс и «наступившие последствия».

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Астраханской области И. Могушкову ходатайствовать перед надзорными органами о передаче материалов уголовного дела в органы СК», — говорится в сообщении.

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Напомним, дорожная авария, в ходе которой столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и вахтовый автобус в Архангельской, привела к гибели 3 человек. В ходе расследования также удалось установить, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, что и привело к ДТП. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По последним данным, пострадали 16 человек.

Обложка ©

Telegram / Пресс-служба губернатора Архангельской области

Мария Любицкая
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