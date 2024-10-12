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12 октября, 08:25

Число пострадавших в ДТП с бетономешалкой под Астраханью выросло до 16

В результате столкновения грузового автомобиля МАЗ и вахтового автобуса в Архангельской области количество пострадавших увеличилось до 16 человек, 12 госпитализировали. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, однако их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщается в пресс-службе губернатора региона.

В результате ДТП в Архангельской области при участии грузовика и автобуса погибло три человека. Видео © Пресс-служба губернатора Архангельской области

«На место аварии выехали 12 бригад скорой помощи, в том числе 4 специализированные бригады анестезиологии-реанимации. Александро-Мариинская областная больница, городская больница им. Кирова и ЧУЗ «Медико-санитарная часть» приняли пострадавших, выведены дополнительные врачебные бригады. Угрозы жизни пациентов в настоящее время нет», — сказали в пресс-службе.

Сообщается, что четверо пострадавших получают амбулаторное лечение. В ходе расследования установлено, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению с автобусом. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). К расследованию подключилась Прокуратура.

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А ранее Life.ru писал, что в Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом. В результате байкер скончался от полученных травм. Виновником аварии оказался водитель машины.

Обложка ©

Telegram / Пресс-служба губернатора Архангельской области

Мария Любицкая
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