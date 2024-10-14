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14 октября, 13:56

В Татарстане водителя грузовика насмерть зажало между двух фур

В Татарстане водителя фуры зажало между двумя грузовиками. Мужчина погиб на месте, сообщает Mash Iptash.

В Татарстане водитель фуры погиб, оказавшись зажатым между двумя грузовиками. Видео © Telegram / Mash Iptash

Трагедия произошла на парковке, где стояли машины компании-грузоперевозчика «Неотранс», водителей в кабинах не было. Один из шофёров обходил свою машину, когда стоящая рядом фура внезапно тронулась с места и придавила его. На опубликованных выше кадрах видно, как водителя зажало между кабиной одной фуры и бортом другой. Ему пытались помочь коллеги, по словам которых, у застрявшего прощупывался пульс, но, когда грузовик отогнали, тот скончался.

В «Неотрансе» подтвердили телеграм-каналу, что знают о случившемся, но от комментариев воздержались.

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Ранее Life.ru рассказывал о крупной дорожной аварии у подмосковного Серпухова, где грузовик врезался в семь легковых автомобилей. Погибли трое человек, ещё трое получили травмы. Трагедия произошла из-за того, что водитель фуры не справился с управлением.

Обложка ©

Telegram / Mash Iptash

Юрий Лысенко
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