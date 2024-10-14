В Татарстане водителя грузовика насмерть зажало между двух фур

Трагедия произошла на парковке, где стояли машины компании-грузоперевозчика «Неотранс», водителей в кабинах не было. Один из шофёров обходил свою машину, когда стоящая рядом фура внезапно тронулась с места и придавила его. На опубликованных выше кадрах видно, как водителя зажало между кабиной одной фуры и бортом другой. Ему пытались помочь коллеги, по словам которых, у застрявшего прощупывался пульс, но, когда грузовик отогнали, тот скончался.