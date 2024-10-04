Младенца насмерть зажали рейки сломанной кроватки в Красноярском крае
В Минусинске младенец провалился между рейками кроватки и умер, мать ждёт суд
Младенец упал в рейки между кроваткой и умер. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Молодая мать из Минусинска оставила 10-месячного ребёнка спать в кроватке и ушла на 6 часов. Вернувшись, она нашла своего сына мёртвым. Младенец упал между плохо закреплёнными рейками кровати, передаёт пресс-служба регионального главка СК РФ.
Кроватка, в которую упал младенец. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
О том, что в кроватке периодически расходятся рейки, 19-летняя мать знала. Ребёнок уже несколько раз проваливался между ними. Однако кроватку никто не чинил, а с матраса сняли жёсткое основание, которое пришло в негодность. Мальчик упал между рейками, которые сдавили ему грудную клетку и живот.
Теперь против молодой матери возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. У женщины есть ещё один 2-летний ребёнок. Проживает она вместе с 20-летний супругом. Инцидент произошёл ещё в июле, однако известно о нём стало только сейчас.
Ранее в своей кроватке скончался пятимесячный ребёнок из Липецка. Мать обнаружила его утром без признаков жизни. Возможно, причиной смерти стали рвотные массы, которыми малыш захлебнулся.