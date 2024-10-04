Младенца насмерть зажали рейки сломанной кроватки в Красноярском крае

Молодая мать из Минусинска оставила 10-месячного ребёнка спать в кроватке и ушла на 6 часов. Вернувшись, она нашла своего сына мёртвым. Младенец упал между плохо закреплёнными рейками кровати, передаёт пресс-служба регионального главка СК РФ.

Кроватка, в которую упал младенец. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

О том, что в кроватке периодически расходятся рейки, 19-летняя мать знала. Ребёнок уже несколько раз проваливался между ними. Однако кроватку никто не чинил, а с матраса сняли жёсткое основание, которое пришло в негодность. Мальчик упал между рейками, которые сдавили ему грудную клетку и живот.

Теперь против молодой матери возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. У женщины есть ещё один 2-летний ребёнок. Проживает она вместе с 20-летний супругом. Инцидент произошёл ещё в июле, однако известно о нём стало только сейчас.