В Калининграде отец украл собственного 4-летнего сына у матери и увёз его на Урал

Региональное управление ФССП сообщило, что судебные приставы Екатеринбурга смогли отыскать пропавшего 4-летнего ребёнка и передать малыша маме. Мальчика из Калининграда похитил собственный отец и увёз его на Урал.

«Отец забрал ребёнка и скрылся с ним в неизвестном направлении. Местонахождение отца с сыном было установлено в городе Екатеринбурге Свердловской области», — рассказали в ведомстве.

Мужчина не хотел открывать дверь сотрудникам органов принудительного исполнения, однако судебные приставы были настойчивы. Когда отец всё же впустил их в квартиру, ребёнок спал. Мама мальчика заблаговременно прилетела из Калининградской области и тоже в это время находилась рядом с полицейскими. Проснувшись, малыш сразу потянулся к маме.

Ребёнок вместе с женщиной вернулся в Калининград. Родители обещали попробовать найти взаимопонимание в общении друг с другом ради сына.