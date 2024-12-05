В Калининграде отец украл собственного 4-летнего сына у матери и увёз его на Урал
В Екатеринбурге приставы вернули матери похищенного отцом 4-летнего ребёнка
4-летний малыш, которого отец похитил у матери. Фото © Telegram / ГУФССП России по Свердловской области
Региональное управление ФССП сообщило, что судебные приставы Екатеринбурга смогли отыскать пропавшего 4-летнего ребёнка и передать малыша маме. Мальчика из Калининграда похитил собственный отец и увёз его на Урал.
«Отец забрал ребёнка и скрылся с ним в неизвестном направлении. Местонахождение отца с сыном было установлено в городе Екатеринбурге Свердловской области», — рассказали в ведомстве.
Мужчина не хотел открывать дверь сотрудникам органов принудительного исполнения, однако судебные приставы были настойчивы. Когда отец всё же впустил их в квартиру, ребёнок спал. Мама мальчика заблаговременно прилетела из Калининградской области и тоже в это время находилась рядом с полицейскими. Проснувшись, малыш сразу потянулся к маме.
Ребёнок вместе с женщиной вернулся в Калининград. Родители обещали попробовать найти взаимопонимание в общении друг с другом ради сына.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае. В Челябинске отец похитил свою маленькую дочь у бывшей жены и скрывался с ней в Крыму. По словам бывшей жены, супруг ранее отбывал наказание за растление малолетних. Анна не знала о прошлом Владимира, когда начинала с ним отношения, так как он сменил фамилию. Пара развелась два года назад, и с тех пор они через суд выясняли, сколько времени их пятилетняя дочь будет проводить с отцом.