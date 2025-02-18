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18 февраля, 11:20

Зажимала пальцы в плойке: В Петербурге девочка сбежала из дома, обвинив мать в насилии

«Фонтанка»: В Петербурге мать зажимала дочке пальцы в плойке и била головой о стену

В Санкт-Петербурге женщина зажимала пальцы 15-летней дочери. Девочка сбежала из дома и сообщила о случившемся правоохранительным органам, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, у школьницы выявили ожоги кистей рук первой и второй степени. Девочка рассказала, что живёт вместе с мамой, братом и сестрой в коммунальной квартире. 16 февраля юная петербурженка решила уйти из дома после инцидента с плойкой для волос. По её словам, мать начала прижигать ей руки, зажимая в раскалённых щипцах. Девочка не стала сразу обращаться в полицию, чтобы не испортить день рождения брата. Школьница ушла к подруге и сказала её матери, что просто обожгла руки кипятком.

Известно, что 15-летняя девочка занимается спортом, делает домашнее задание с младшим братом. По её словам, если уроки не сделаны до 11 часов вечера, тогда мать лишает их ужина. К слову, завтрака у детей вообще нет. Пострадавшая пояснила, что в прошлом горе-родитель ударила её головой о стену пять раз из-за того, что брат не выучил стих. В настоящее время девочка находится в социальном учреждении. Прокуратура организовала проверку.

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А ранее Life.ru рассказывал, что мать ударила ножом непослушного пятилетнего сына в Краснодарском крае. Женщина вызвала бригаду скорой помощи только через два часа. Прибывших медиков та пыталась заверить, что речь идёт о несчастном случае. Однако ей не поверили, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Дарья Нарыкова
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