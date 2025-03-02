«Пожалуйста, не бей!»: В Перми отчим пытался утопить пасынка, мальчика спас прохожий
В Перми полураздетый ребёнок выбежал на улицу, спасаясь от пьяного отчима
В Перми маленький ребёнок в пижаме выбежал на улицу, чтобы спастись от насилия пьяного отчима. Его спас случайный прохожий. Об этом инциденте сообщает Ural Mash.
Отчим нападает на пасынка. Видео © Telegram / Ural Mash
Очевидцы рассказали, что на улице Солдатова мужчина избивал свою супругу, а после принялся топить пасынка. Ребёнку удалось вырваться и выбежать на улицу. Разъярённый отчим догнал его и начал трепать. В этот момент вмешался сосед, которому удалось отогнать неадеквата и завести малыша в подъезд. Там спаситель вызвал полицию, которая начала проверку.
Недавно женщину из посёлка Парголово Выборгского района Петербурга задержали за истязание своих дочерей, которые дали показание против отчима-педофила. После того как сожителя матери задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних, агрессия родительницы стала почти бесконтрольной.
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