Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 12:00

«Пожалуйста, не бей!»: В Перми отчим пытался утопить пасынка, мальчика спас прохожий

В Перми полураздетый ребёнок выбежал на улицу, спасаясь от пьяного отчима

В Перми маленький ребёнок в пижаме выбежал на улицу, чтобы спастись от насилия пьяного отчима. Его спас случайный прохожий. Об этом инциденте сообщает Ural Mash.

Отчим нападает на пасынка. Видео © Telegram / Ural Mash

Очевидцы рассказали, что на улице Солдатова мужчина избивал свою супругу, а после принялся топить пасынка. Ребёнку удалось вырваться и выбежать на улицу. Разъярённый отчим догнал его и начал трепать. В этот момент вмешался сосед, которому удалось отогнать неадеквата и завести малыша в подъезд. Там спаситель вызвал полицию, которая начала проверку.

«Боялась за себя и за детей»: Мать убитого отчимом ребёнка объяснила отказ заявлять в полицию
«Боялась за себя и за детей»: Мать убитого отчимом ребёнка объяснила отказ заявлять в полицию

Недавно женщину из посёлка Парголово Выборгского района Петербурга задержали за истязание своих дочерей, которые дали показание против отчима-педофила. После того как сожителя матери задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних, агрессия родительницы стала почти бесконтрольной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar