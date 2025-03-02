«Пожалуйста, не бей!»: В Перми отчим пытался утопить пасынка, мальчика спас прохожий

В Перми маленький ребёнок в пижаме выбежал на улицу, чтобы спастись от насилия пьяного отчима. Его спас случайный прохожий. Об этом инциденте сообщает Ural Mash.

Отчим нападает на пасынка. Видео © Telegram / Ural Mash

Очевидцы рассказали, что на улице Солдатова мужчина избивал свою супругу, а после принялся топить пасынка. Ребёнку удалось вырваться и выбежать на улицу. Разъярённый отчим догнал его и начал трепать. В этот момент вмешался сосед, которому удалось отогнать неадеквата и завести малыша в подъезд. Там спаситель вызвал полицию, которая начала проверку.