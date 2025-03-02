Мать зверски избитого отчимом ребёнка не стала везти его в больницу

Канал рассказал, что мужчина лежал в ванне и попросил пасынка принести ему сигареты, однако мальчик отказался, так как боялся ругани матери. Услышав отказ, мужчина схватил малыша за горло и ударил. Тут за сына вступилась мать и тоже подверглась насилию. Теперь женщина говорит, что ничего такого не было, а мальчик сам упал.