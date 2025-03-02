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2 марта, 14:55

Мать зверски избитого отчимом ребёнка не стала везти его в больницу

В Перми мать ребёнка, которого избивал отчим, отказалась госпитализировать сына

Мать маленького мальчика, который выбежал на улицу в Перми, спасаясь от кулаков отчима, отказалась везти сына в больницу. О продолжении истории сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Канал рассказал, что мужчина лежал в ванне и попросил пасынка принести ему сигареты, однако мальчик отказался, так как боялся ругани матери. Услышав отказ, мужчина схватил малыша за горло и ударил. Тут за сына вступилась мать и тоже подверглась насилию. Теперь женщина говорит, что ничего такого не было, а мальчик сам упал.

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Напомним, в Перми маленький ребёнок в пижаме выбежал на улицу, чтобы спастись от насилия пьяного отчима. Его спас случайный прохожий. Мужчина смог завести малыша в подъезд и уже оттуда вызвал правоохранителей. Мальчик умолял прохожих не отдавать его новоиспечённому папаше.

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Shutterstock / FOTODOM / suriyachan

Николай Рюмин
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