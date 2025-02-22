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22 февраля, 14:10

Сына-инвалида бойца СВО избили палкой на глазах у мамы в детсаду «Солнышко» в Элисте

В детском саду №4 в Элисте проведут проверку из-за жалоб на насилие над детьми

В Элисте власти города намерены проверить детский сад №4 «Солнышко» после сообщения о том, что в одной из инклюзивных групп дошкольного заведения, где воспитываются дети с особенностями, применяли насилие по отношению к воспитанникам.

«В социальных сетях широко обсуждается ситуация, произошедшая в детском саду №4 «Солнышко». Так, по заявлению автора поста, в одной из инклюзивных групп, где воспитываются особенные дети, применяется насилие по отношению к своим подопечным»,указали в пресс-службе администрации города.

Поводом для проверки стал пост одной из мам в соцсетях. Женщина сейчас одна занимается ребёнком, муж находится на СВО. Мать пишет, что 21 февраля в 13:10 часов пришла забирать сына и увидела, как его бьют палкой.

«Войдя в группу, я окликнула воспитателя, никто не вышел. Я прошла к двери спальни и в этот момент мой сын выбежал из неё, следом вышла няня, дёрнула его за руку и пихнула его обратно в спальню, при этом ударив его по попе палкой. Сопровождалось всё это криком. Длина палки примерно 60-80 см», – рассказала обеспокоенная мать ребёнка-инвалида.

На вопросы женщины администрация детсада просто отмахнулась, поэтому она решила предать ситуацию огласке.

Ранее из детского сада в Твери сбежали два ребёнка. Беглецов удалось найти, с ними ничего не успело случиться. Действия воспитателей будут оценивать в прокуратуре.

Воспитательница сломала руку ребёнку в детском саду Краснодара
Воспитательница сломала руку ребёнку в детском саду Краснодара
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Telegram/ Город Элиста

Полина Никифорова
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