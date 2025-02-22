Сына-инвалида бойца СВО избили палкой на глазах у мамы в детсаду «Солнышко» в Элисте

В Элисте власти города намерены проверить детский сад №4 «Солнышко» после сообщения о том, что в одной из инклюзивных групп дошкольного заведения, где воспитываются дети с особенностями, применяли насилие по отношению к воспитанникам.

«В социальных сетях широко обсуждается ситуация, произошедшая в детском саду №4 «Солнышко». Так, по заявлению автора поста, в одной из инклюзивных групп, где воспитываются особенные дети, применяется насилие по отношению к своим подопечным», — указали в пресс-службе администрации города.

Поводом для проверки стал пост одной из мам в соцсетях. Женщина сейчас одна занимается ребёнком, муж находится на СВО. Мать пишет, что 21 февраля в 13:10 часов пришла забирать сына и увидела, как его бьют палкой.

«Войдя в группу, я окликнула воспитателя, никто не вышел. Я прошла к двери спальни и в этот момент мой сын выбежал из неё, следом вышла няня, дёрнула его за руку и пихнула его обратно в спальню, при этом ударив его по попе палкой. Сопровождалось всё это криком. Длина палки примерно 60-80 см», – рассказала обеспокоенная мать ребёнка-инвалида.

На вопросы женщины администрация детсада просто отмахнулась, поэтому она решила предать ситуацию огласке.