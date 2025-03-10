В Краснодаре многодетная мать с любовником насмерть забили годовалого сына

Мать пятерых детей насмерть забила годовалого сына в Краснодаре. В этом ей помогал любовник. Скорую помощь они вызвали только день спустя и заявили врачам, что мальчик сам упал, сообщает Kub Mash.

Раньше женщина проживала в Чите, где работала официанткой. В какой-то момент она встретила возлюбленного в Сети и переехала к нему в Краснодар, взяв с собой двух младших детей. Троих старших оставив в Забайкалье с бабушкой.

Следствие полагает, что трёхлетнюю девочку изверги не тронули, но регулярно издевались над младшим сыном. В августе прошлого года они смертельно избили его, потому что мальчик плакал. Медикам садисты рассказали, что якобы отсутствовали дома, а в это время ребёнок сам ударился о кровать головой, что и стало причиной смерти.

Мужчине предъявлено обвинение в истязании и убийстве малолетнего в составе группы лиц. У матери то же самое, и статья за ненадлежащее воспитание. Трёхлетнюю сестрёнку мальчика отправили к бабушке в Читу.