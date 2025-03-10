В Краснодаре многодетная мать с любовником насмерть забили годовалого сына
Мать пятерых детей насмерть забила годовалого сына в Краснодаре. В этом ей помогал любовник. Скорую помощь они вызвали только день спустя и заявили врачам, что мальчик сам упал, сообщает Kub Mash.
Раньше женщина проживала в Чите, где работала официанткой. В какой-то момент она встретила возлюбленного в Сети и переехала к нему в Краснодар, взяв с собой двух младших детей. Троих старших оставив в Забайкалье с бабушкой.
Следствие полагает, что трёхлетнюю девочку изверги не тронули, но регулярно издевались над младшим сыном. В августе прошлого года они смертельно избили его, потому что мальчик плакал. Медикам садисты рассказали, что якобы отсутствовали дома, а в это время ребёнок сам ударился о кровать головой, что и стало причиной смерти.
Мужчине предъявлено обвинение в истязании и убийстве малолетнего в составе группы лиц. У матери то же самое, и статья за ненадлежащее воспитание. Трёхлетнюю сестрёнку мальчика отправили к бабушке в Читу.
Ранее Life.ru рассказывал о трагическом происшествии в Козельске Калужской области. 47-летний мужчина гулял в клубе на 8 марта и попытался завести знакомство с одной из посетительниц. Та не обрадовалась оказанному ей вниманию и позвала подруг на помощь. Втроем они забили ухажёра до смерти. Правда, медицинская экспертиза выяснила, что к смерти привёл оторвавшийся тромб. Однако свидетели в этом сомневаются, потому что видели, как одна из дамочек колотила Валерия по лицу и скакала у него на голове даже после того, как он лишился чувств. Психиатр в беседе с Life.ru предположил, что причиной такого зверства мог стать выпитый женщинами алкоголь.
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