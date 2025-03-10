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8 МАРТА

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Регион
10 марта, 12:56

Свидетели в шоке: Экспертиза установила причину смерти избитого тремя калужанками мужчины

SHOT: Экспертиза показала, что избитый в Козельске мужчина умер из-за тромба

Причиной смерти мужчины, которого в Козельске Курской области 8 марта забили три женщины, стал оторвавшийся тромб. Как пишет SHOT, такой результат дала проведённая судебно-медицинская экспертиза.

Свидетели усомнились в заключении, они не верят в озвученную причину смерти и требуют, чтобы близкие погибшего провели независимую экспертизу. По словам очевидцев, женщины повалили 47-летнего мужчину на землю, одна из них била его по лицу и прыгала по его голове даже после того, как он потерял сознание.

Ранее мы писали, что три женщины забили до смерти мужчину за попытку познакомиться 8 Марта. 47-летний Валерий отдыхал с друзьями в кафе-клубе «Майами» в Козельске, попытался познакомиться с одной из посетительниц, но получил отказ. Чуть позже женщина вместе с подругой и дочкой забила Валерия до смерти. Досталось и многодетной маме, которая пыталась отогнать разъярённых баб.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что три женщины забили до смерти 47-летнего мужчину по имени Валерий за попытку познакомиться 8 марта в Калужской области. Подозреваемых задержали и отпустили до появления результатов экспертизы.

Никита Никонов
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