Забившие кавалера до смерти калужанки сломали нос многодетной матери и пинали её между ног

Многодетная мать пострадала в Калужской области, пытаясь отогнать разъярённых женщин от мужчины, которого они забили до смерти 8 марта. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в резонансном деле об убийстве разведённого мужчины в Козельске появилась новая пострадавшая. Мать троих детей с подругой приехали отмечать Международный женский день в тот же клуб, «Майами». Они услышали дикие крики на улице и вышли посмотреть.

По словам пострадавшей, у заведения она увидела, как женщина средних лет орала матом и бросалась на мужчину, который ранее пытался с ней познакомиться. При этом сам кавалер вёл себя спокойно и пытался отойти в сторону. Но агрессивная дама вместе с 18-летней дочкой и её подругой – школьной уборщицей побежали за ним следом.

Первыми оттаскивать бешеных женщин от мужчины бросились другие представительницы прекрасного пола, но их пыл быстро охладили. Многодетной матери сломали нос кулаком, расцарапали лицо, вырвали часть волос, разбили телефон и оторвали золотую цепочку. Также женщину пинали ногами между ног

Единственная, кого удалось вытащить из месива, была 18-летняя дочь Светланы. Но она, по словам очевидцев, продолжала вырываться и орала, что убьёт за мать. Пострадавший мужчина на тот момент уже был без сознания после прыжков на голове, а через несколько минут скончался.

Многодетная мать написала заявление о побоях в полицию. Три женщины, избивших мужчину, на данный момент не задержаны.