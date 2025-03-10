Прыгали на голове, пинали: Три женщины забили до смерти «навязчивого» ухажёра в кафе 8 марта

Три женщины забили до смерти мужчину за попытку познакомиться 8 марта в Калужской области. Подозреваемых задержали и пока отпустили, пока экспертиза не установит точную причину смерти пострадавшего, пишет SHOT.

Три женщины забили до смерти мужчину под Калугой. Фото © Telegram / SHOT

47-летний разведённый Валерий отдыхал с друзьями в кафе-клубе «Майами» в Козельске в ночь на 9 марта. Как рассказали очевидцы, около двух ночи мужчина попытался познакомиться с одной из посетительниц, которая ему очень понравилась. Та ответила ему категоричным отказом, позвонила дочке, пожаловалась и попросила приехать на «разборки». Девушка примчалась вместе с подругой.

Женщины попросили «навязчивого» кавалера выйти с ними на улицу. Первой мужчину повалила на землю дочь. Потом вместе с матерью и подружкой они, по словам местных, начали избивать Валерия. Особо зверски жертву запинывала по лицу подруга дочери — она прыгала на голове мужчины, даже когда он потерял сознание. Другие посетители пытались успокоить разъярённых фурий, но те кидались и на них.

Валерий впал в кому. Приехавшие медики откачать его не смогли. Осмотр показал, что он скончался от множественных ударов по голове. По словам местных, женщины были пьяны и даже после убийства продолжали смеяться.