В Нижнем Тагиле убила табуреткой пристававшего к ней мужа

Суд вынес окончательный приговор по делу жительницы Нижнего Тагила, которая убила собственного мужа за то, что он к ней приставал, оскорблял и укусил за руку. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Cсора между парой вспыхнула в октябре 2023 года в квартире на улице Решетникова в Нижнем Тагиле. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, супруг начал приставать и оскорблять собственную жену. В ответ на сопротивления он до крови прокусил ей руку.

«Супруга сначала отбивалась руками, а потом схватила деревянный табурет и несколько раз ударила мужа по голове и телу. Мужчина, несмотря на травмы, поднялся и сумел выйти из квартиры, правда, ушёл недалеко – прилёг в подъезде возле квартиры», — сообщили в пресс-службе.

Женщина подумала, что пьяный муж уснул, так как услышала не то храп, не то хрипы. Позднее она поняла, что он не дышит и вызвала скорую помощь. Приехавшие на вызов медработники констатировали смерть потерпевшего. Свою вину в суде местная жительница отрицала, ссылаясь на то, что она оборонялась от агрессивного мужа в неадекватном состоянии, нанеся ему лишь несколько ударов. Однако в ходе экспертизы было доказано обратное.

В инстанции заявили, что женщина нанесла не менее 11 ударов по голове, что не могло не повлечь серьёзные последствия. Её приговорили к шести годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.