В Москве молдаванка зарезала мужа-украинца, пока чистила картошку на обед
В Москве суд арестовал молдаванку, убившую мужа-украинца во время готовки обеда
Суд в Москве арестовал женщину, обвиняемую в убийстве мужа в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.
Светлана на суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ионуд Светланы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, на 02 месяца 00 суток», – указано в сообщении.
В столичном СК уточнили, что между женщиной и мужчиной произошёл конфликт, в ходе которого она как минимум один раз ударила оппонента ножом. Тот от полученных ран умер на месте, а полиция задержала подозреваемую.
Орудие убийства. Фото © Telegram / Столичный СК
Как сообщает «МК: срочные новости», женщина зарезала собственного мужа за двое суток до Дня защитника Отечества. Погибший был украинцем, а сама нападавшая — гражданкой Молдавии. Инцидент произошёл в квартире сестры обвиняемой на улице Бакунинской во время чистки картошки.
А ранее Life.ru сообщал, что в Мордовии мужчина убил жену во время ссоры, отвёз тело в поле и сжёг. По данным МВД, после он закопал останки супруги в овраге. Возбуждено уголовное дело.
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