В Москве молдаванка зарезала мужа-украинца, пока чистила картошку на обед

Суд в Москве арестовал женщину, обвиняемую в убийстве мужа в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Светлана на суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ионуд Светланы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, на 02 месяца 00 суток», – указано в сообщении.

В столичном СК уточнили, что между женщиной и мужчиной произошёл конфликт, в ходе которого она как минимум один раз ударила оппонента ножом. Тот от полученных ран умер на месте, а полиция задержала подозреваемую.

Орудие убийства. Фото © Telegram / Столичный СК

Как сообщает «МК: срочные новости», женщина зарезала собственного мужа за двое суток до Дня защитника Отечества. Погибший был украинцем, а сама нападавшая — гражданкой Молдавии. Инцидент произошёл в квартире сестры обвиняемой на улице Бакунинской во время чистки картошки.