В Мордовии мужчина убил жену во время ссоры, отвёз тело в поле и сжёг

В Мордовии мужчина поссорился с женой и убил её, после чего отвёз тело женщины в открытое поле, сжёг, а останки закопал в ближайшем овраге. Об этом сообщило МВД региона. Подозреваемый уже задержан и арестован.

«В ночь на 4 февраля между супругами произошёл конфликт, в ходе которого 33-летний мужчина убил женщину. После этого он на личном транспорте вывез тело погибшей в поле и сжёг, а потом закопал останки в овраге», — сказано в тексте.

В полицию обратился брат 36-летней убитой. Он заявил, что сестра давно не выходит на связь, хотя раньше никогда не пропадала на несколько дней. Под подозрение сразу попал супруг разыскиваемой женщины. Дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». Известно, что в семье воспитывалось четверо детей.