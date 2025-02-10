Одержимый пермяк начал преследовать и зверски убил бывшую в общежитии за отказ вернуться

В Перми 23-летний молодой человек нанёс удар ножом своей знакомой во время ссоры в общежитии, в результате которого она скончалась на месте. Подозреваемый задержан, скоро ему изберут меру пресечения. Об этом рассказали в СК по региону.

«Следственным отделом по Индустриальному району города Пермь следственного управления СК России по Пермскому краю в отношении 23-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в тексте.

Трагедия произошла утром 9 февраля. Как удалось узнать журналисту RG.ru, 23-летняя девушка ранее сожительствовала с молодым человеком, однако отношения у пары не складывались. По словам их друзей, подозреваемый неоднократно поднимал руку на возлюбленную, не помогали утихомирить его и просьбы родителей девушки. Несчастная порвала отношения, но одержимый ухажёр не хотел отпускать её, преследовал и угрожал, в итоге очередная ссора закончилась убийством.