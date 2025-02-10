Одержимый пермяк начал преследовать и зверски убил бывшую в общежитии за отказ вернуться
В Перми молодой человек зарезал экс-возлюбленную во время ссоры в общежитии
В Перми 23-летний молодой человек нанёс удар ножом своей знакомой во время ссоры в общежитии, в результате которого она скончалась на месте. Подозреваемый задержан, скоро ему изберут меру пресечения. Об этом рассказали в СК по региону.
«Следственным отделом по Индустриальному району города Пермь следственного управления СК России по Пермскому краю в отношении 23-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в тексте.
Трагедия произошла утром 9 февраля. Как удалось узнать журналисту RG.ru, 23-летняя девушка ранее сожительствовала с молодым человеком, однако отношения у пары не складывались. По словам их друзей, подозреваемый неоднократно поднимал руку на возлюбленную, не помогали утихомирить его и просьбы родителей девушки. Несчастная порвала отношения, но одержимый ухажёр не хотел отпускать её, преследовал и угрожал, в итоге очередная ссора закончилась убийством.
Ранее Life.ru писал, что пенсионерка из Санкт-Петербурга помогла своему сыну вывезти тело его убитой возлюбленной в лес под Токсово и спрятать его. 40-летний Николай жестоко расправился с 50-летней Еленой во время конфликта и обратился к матери за помощью.