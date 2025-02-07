Пенсионерка из Петербурга помогла сыну избавиться от тела убитой возлюбленной

Пенсионерка из Санкт-Петербурга помогла своему сыну вывезти тело его убитой возлюбленной в лес под Токсово и спрятать его. 40-летний Николай жестоко расправился с 50-летней Еленой во время конфликта и обратился к матери за помощью, пишет Mash на Мойке.

Весной 2024 года Елена пропала без вести, и её родные начали поиски, когда она перестала выходить на связь. В тот роковой вечер женщина находилась в гостях у Николая в его квартире на Комендантском проспекте. В ходе ссоры он избил её до смерти, а затем позвал свою 63-летнюю мать, Ларису Евгеньевну, чтобы она помогла ему. По версии следствия, Николай загрузил тело в её Toyota Corolla, и они отправились прятать его в лесу недалеко от посёлка Токсово.