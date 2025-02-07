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7 февраля, 07:59

Пенсионерка из Петербурга помогла сыну избавиться от тела убитой возлюбленной

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Пенсионерка из Санкт-Петербурга помогла своему сыну вывезти тело его убитой возлюбленной в лес под Токсово и спрятать его. 40-летний Николай жестоко расправился с 50-летней Еленой во время конфликта и обратился к матери за помощью, пишет Mash на Мойке.

Фото © Mash на Мойке

Фото © Mash на Мойке

Весной 2024 года Елена пропала без вести, и её родные начали поиски, когда она перестала выходить на связь. В тот роковой вечер женщина находилась в гостях у Николая в его квартире на Комендантском проспекте. В ходе ссоры он избил её до смерти, а затем позвал свою 63-летнюю мать, Ларису Евгеньевну, чтобы она помогла ему. По версии следствия, Николай загрузил тело в её Toyota Corolla, и они отправились прятать его в лесу недалеко от посёлка Токсово.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве, и Николай полностью признал свою вину. Тело Елены всё ещё находится в процессе поиска.

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Ранее Life.ru рассказал о другом ужасающем инциденте. Под Калининградом отчим убил семилетнего пасынка и выбросил тело мальчика в водоём недалеко от дома. Мужчину уже арестовали.

Марина Фещенко
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