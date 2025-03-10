Судебный психиатр объяснил жестокость россиянок, до смерти забивших мужчину 8 Марта

Женщины проявляют жестокость реже, чем мужчины, но их жестокость бывает «ярче и брутальнее». Так специалист по судебной психиатрии, врач-психиатр тюменского центра «ЭмоциУМ» Лев Белов в беседе с Life.ru прокомментировал трагедию в Козельске, где три дамы 8 Марта насмерть забили мужчину.

По словам психиатра, причина жестокости — комплексная: это и особенности среды, в которой росли и воспитывались женщины, и особенности их семей. Также мог сыграть свою роль алкоголь, так как он тормозит сдерживающие факторы.

Если человек изначально был жесток, властен, то алкоголь помогает этим качествам выйти наружу. Но само по себе алкогольное опьянение не означает невменяемости и неспособности понимать, что делает человек. Маловероятно, что травмирующие события в прошлом могли спровоцировать их на жестокость сейчас. Обычно, когда жестокость провоцируется последствиями травм, мы говорим о чём-то быстром: ударить, оттолкнуть, ткнуть, сбежать, спастись из ситуации. Но никак не о брутальном избиении. Лев Белов Специалист по судебной психиатрии, врач-психиатр тюменского центра «ЭмоциУМ»

Вопрос о признании их невменяемыми зависит от результата судебно-психиатрической экспертизы. Однако, по словам врача, сам факт совершения жестокого преступления не говорит о невменяемости преступника. Он мог совершить убийство, прекрасно осознавая, что и как делает.