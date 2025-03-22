Психолог объяснила, как секс-игрушки влияют на статистику браков и разводов

Со временем между мужчиной и женщиной могут ухудшиться сексуальные отношения, поэтому для восстановления интимной близости некоторые пары покупают секс-игрушки, отметила психолог и сексолог Мария Семочкина, комментируя идею общественников о запрете вибраторов, фаллоимитаторов и других приспособлений для взрослых.

«Сексуальные отношения являются частью жизни пары. <...> Попытка сделать секс более разнообразным и насыщенным, расслабиться или в безопасном пространстве реализовать свои фантазии — возможные причины похода в специализированные магазины», — подчеркнула эксперт.

Собеседница РИА «ФедералПресс» выразила уверенность, что использование секс-игрушек никак не влияет на статистику браков и разводов. Однако вряд ли товары для взрослых «могут быть основным инструментом, для восстановления нарушенных отношений», заключила она.