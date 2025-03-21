Никакого секса и новый пароль в телефоне: Психолог объяснила, как вычислить измену мужа

Отсутствие интимной близости в отношениях может быть признаком измены со стороны партнёра, сообщила психолог-сексолог Татьяна Стручкова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она выделила несколько признаков, которые могут насторожить в отношении верности мужа.

Тем не менее любые изменения в поведении не являются однозначными индикаторами, так как они зависят от множества факторов. Перед тем как обвинять партнёра в неверности, Стручкова рекомендует обсудить с ним возможные причины изменений в его поведении, а не искать улики измены. Одним из сигналов может быть снижение сексуальной активности или полное её отсутствие. Однако, по словам эксперта, это может быть вызвано различными жизненными обстоятельствами.

Кроме того, о неверности могут сигнализировать изменения в поведении, например, если партнёр начинает уделять больше внимания своему внешнему виду или меняет привычки. Признаком измены также может стать уклонение от ответов на вопросы или стремление скрывать содержимое телефона. Стручкова советует обратить внимание на профайлинг — область, изучающую психологию лжи, но при этом предостерегает от субъективности таких исследований.

«По некоторым признакам тела можно понять, что человек врет. Например, он не смотрит в глаза или перебирает что-то в руках, нервничает, когда разговаривает, чувствуется напряжение и так далее. Может быть, прикрывает рот. Но это очень косвенные признаки, которые не обязательно означают, что вам изменяют», — объяснила Стручкова.