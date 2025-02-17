Психолог рассказала, как не дать собственной ревности сожрать ваши отношения

Ревность, прожигающая по всему телу дыры изнутри, порой может толкнуть человека на те поступки, о которых потом он будет жалеть. Такое ощущение возникает прежде всего из-за недоверия партнёру и страха его потерять. Как справиться с этим гнетущим явлением рассказала психолог-консультант и семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с 360.ru.

«Мы так устроены, что, если человек собирается изменять или думает про это, то, на самом деле, предполагает, что так же может поступить его близкий человек», — отметила эксперт.

В ряде случаев, по словам специалиста, ревность приобретает патологический характер и появляется из-за высокой тревожности за партнёра. Однако чаще всего ревнуют те, кто склонен к зависимостям. Они могут учинить многое, чтобы не потерять близкого человека. Угрозы убийством или суицидом — в числе их любимых методов.

Мужская и женская ревность

Мужчины во время приступов ревности ведут себя открыто и откровенно, поэтому их намерения обычно ясны, чего не скажешь о женщинах-ревнивицах. Они ревнуют более тонко, а само чувство забирается глубоко внутрь, начиная подъедать её оттуда. Женщина сначала переживает, а затем составит план и начнёт действовать. Мужчина проскочит первые два пункта, перейдя сразу к действиям. Однако все эти отличия довольно условны.

Почему ревность опасна

«Самое опасное в ревности — пустое подозрение. Когда говорят: «Я не встречаюсь с этим человеком». А другой уверяет: «Нет, встречаешься. Я точно знаю». — «Где доказательства?» — «Их нет, но я точно знаю». Это, как правило, вбивает клин в отношения», — объяснила психолог.

По её словам, беспочвенные обвинения будут неприятны обоим полам.

Как не проиграть ревности

Попытки избавиться от чувства ревности вряд ли дадут желаемый результат. Важно выяснить, почему именно вы ревнуете. Первым вашим шагом будет признание самому себе в том, что вы действительно приревновали вашего близкого человека. После этого вы начнёте держать себя в руках, уверена специалист.

К ревнивцам следует относиться с осторожностью, поскольку такая черта характера оказывает существенное влияние на психическую составляющую. Возникающий стресс, в свою очередь, поражает весь организм, нарушая сексуальную жизнь и даже работу сердца.