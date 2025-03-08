Не конец, а шаг вперёд: Психолог объяснила, как не ранить партнёра при расставании

Расставание с близким человеком — это не конец жизни, а возможность двигаться дальше к более счастливым отношениям. Об этом рассказала психолог Майя Голубева.

«Расставание — это не провал, это возможность для обоих партнёров двигаться дальше и строить более счастливые отношения. Важно помнить, что даже если вы больше не любите человека, должен соблюдаться принцип честности», — объяснила она в беседе с RuNews24.

Психолог отметила, что как только становится очевидно, что отношения исчерпали себя, болезненный разговор не следует откладывать, поскольку это лишь усугубит ситуацию и приведёт к дополнительным страданиям для обоих. Крайне важно не создавать ложные надежды, даже если партнёр убеждает, что всё можно исправить. Также стоит помнить, что такие обсуждения следует проводить в спокойной атмосфере — важно деликатно подойти к самой проблеме, избегая обвинений в адрес бывшего партнёра. Важно ясно выразить своё сожаление о том, что этот разговор причиняет боль, не перебивать и не умалять его чувства. Главное — проявлять терпение и сохранять спокойствие.

Голубева подчеркнула, что нельзя выдумывать причины расставания или пытаться манипулировать партнёром. Также недопустимо устраивать публичные скандалы или обсуждать недостатки своего возлюбленного в присутствии других. Хотя расставание всегда приносит боль, это также новый этап на пути к счастью. Пройти этот процесс с минимальными потерями помогут честность, уважение и сочувствие, резюмировала психолог.