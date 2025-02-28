Нерешительным назвали топ мест Подмосковья, где легко бросить вторую половинку
Regions.ru: Озеро Сенеж в Подмосковье идеально подходит для расставания
При желании расстаться со второй половинкой жители и гости Подмосковья могут прогуляться вдоль озера Сенеж в Солнечногорске. Живописная природа должна помочь настроиться на серьёзный разговор, полагают редакторы интернет-издания Regions.ru.
Впрочем, если серьёзности недостаточно, то можно привести без пяти минут бывшего партнёра на Бородинская поле, которое расположено в 10 километрах от Можайска. А всех любителей животных должна привлечь зооферма в Шихово. Милые альпаки и олени отвлекут отвергнутого человека от грустных мыслей.
А если вы не собираетесь расставаться с любимым человеком, то 28 февраля после захода Солнца можете вместе понаблюдать за парадом планет. Наиболее подходящие участки для романтического свидания и изучения космоса расположены в подмосковных округах Шаховская, Талдом, Шатура, Рошаль и Серебряные Пруды.