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Регион
28 февраля, 13:57

Нерешительным назвали топ мест Подмосковья, где легко бросить вторую половинку

Regions.ru: Озеро Сенеж в Подмосковье идеально подходит для расставания

При желании расстаться со второй половинкой жители и гости Подмосковья могут прогуляться вдоль озера Сенеж в Солнечногорске. Живописная природа должна помочь настроиться на серьёзный разговор, полагают редакторы интернет-издания Regions.ru.

Впрочем, если серьёзности недостаточно, то можно привести без пяти минут бывшего партнёра на Бородинская поле, которое расположено в 10 километрах от Можайска. А всех любителей животных должна привлечь зооферма в Шихово. Милые альпаки и олени отвлекут отвергнутого человека от грустных мыслей.

8 крайне важных сигналов, что пора разорвать эти отношения и послать его на небо за звёздочкой
8 крайне важных сигналов, что пора разорвать эти отношения и послать его на небо за звёздочкой

А если вы не собираетесь расставаться с любимым человеком, то 28 февраля после захода Солнца можете вместе понаблюдать за парадом планет. Наиболее подходящие участки для романтического свидания и изучения космоса расположены в подмосковных округах Шаховская, Талдом, Шатура, Рошаль и Серебряные Пруды.

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Freepik

Борис Эльфанд
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