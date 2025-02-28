Нерешительным назвали топ мест Подмосковья, где легко бросить вторую половинку

При желании расстаться со второй половинкой жители и гости Подмосковья могут прогуляться вдоль озера Сенеж в Солнечногорске. Живописная природа должна помочь настроиться на серьёзный разговор, полагают редакторы интернет-издания Regions.ru.

Впрочем, если серьёзности недостаточно, то можно привести без пяти минут бывшего партнёра на Бородинская поле, которое расположено в 10 километрах от Можайска. А всех любителей животных должна привлечь зооферма в Шихово. Милые альпаки и олени отвлекут отвергнутого человека от грустных мыслей.