Жителям Подмосковья рассказали, где можно понаблюдать за парадом планет 28 февраля
Жители Подмосковья 28 февраля смогут понаблюдать за парадом планет
Жители Подмосковья 28 февраля смогут понаблюдать за малым парадом планет. Для этого достаточно посетить местные обсерватории или планетарии. Например, для любителей космоса открыта обсерватория «Ка-Дар» в Домодедове, ещё одна расположена около деревни Луцино в городском округе Одинцово. Своих гостей ждёт и планетарий в Лыткарине.
Если же вы намерены наблюдать за звёздным небом самостоятельно, то придётся ориентироваться на карты светового загрязнения Московской области, иначе засветка лишит вас возможности увидеть парад планет. Наиболее подходящие участки, по данным интернет-издания Regions.ru, расположены в округах Шаховская, Талдом, Шатура, Рошаль и Серебряные Пруды.
Напомним, ранее Life.ru сообщил, что семь планет выстроятся в парад сразу после заката Солнца 28 февраля. Примечательно, что парад планет жители Земли смогут увидеть невооружённым глазом.