Жителям Подмосковья рассказали, где можно понаблюдать за парадом планет 28 февраля

Жители Подмосковья 28 февраля смогут понаблюдать за малым парадом планет. Для этого достаточно посетить местные обсерватории или планетарии. Например, для любителей космоса открыта обсерватория «Ка-Дар» в Домодедове, ещё одна расположена около деревни Луцино в городском округе Одинцово. Своих гостей ждёт и планетарий в Лыткарине.