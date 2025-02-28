Семь планет выстроятся в парад сразу после заката Солнца 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, сразу после заката, можно будет наблюдать малый парад планет. Московский планетарий сообщает, что на одной линии с Солнцем выстроятся сразу семь планет.

«Венеру, Юпитер и Марс легко заметить невооружённым глазом. Меркурий и Сатурн спрячутся в закатных лучах, их можно увидеть лишь при ясном небе и открытом юго-западном горизонте. Нептун и Уран доступны для наблюдения только через телескоп», — поясняют астрономы.

После заката ярко выделится Венера, её будет видно высоко в юго-западной части неба. Чуть восточнее Юпитер, а ещё дальше — Марс. Между Венерой и Юпитером телескоп даст шанс заметить Уран. Другие три планеты — Нептун, Меркурий и Сатурн — окажутся низко у западного горизонта между Венерой и Солнцем.

Начинать наблюдать нужно сразу после заката, в 18:00 по московскому времени. До 19:00 Сатурн будет виден на горизонте, после он исчезнет. В 19:30 Меркурий тоже скроется за горизонт, к 20:00 пропадёт Нептун, а в 21:30 — Венера. Они и формируют малый парад планет. Остальные — Марс, Юпитер и Уран — останутся в зоне видимости до утра.