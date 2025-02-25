Редкий парад планет смогут увидеть жители Земли невооружённым глазом

Во время парада планет 28 февраля три из семи планет, которые выстроятся в одну линию на небосводе, можно будет разглядеть невооружённым глазом. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

В учреждении напомнили, что уже в эту пятницу, 28 февраля, после заката сразу семь планет (Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс) выстроятся в линию, а так как это произойдёт параллельно с новолунием, спутник Земли не создаст засвета.

«В этот раз некоторые планеты [при ясной погоде] получится рассмотреть и без специальной оптики: Венера, Юпитер и Меркурий будут видны на западе небосвода, а красная планета Марс расположится на востоке. Уран, Сатурн и Нептун без бинокля или телескопа не разглядеть», — пояснил Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ, его слова передаёт ТАСС.

В ПНИПУ также уточнили, что редкое космическое событие не окажет значимого физического влияния на Землю или человека.