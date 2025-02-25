Учёные зафиксировали на Солнце самый мощный выброс плазмы в 2025 году
Сегодня, 25 февраля, на Солнце зафиксировали крупнейший выброс облака плазмы с начала года. Об этом доложили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Учёные сообщают, что выброс случился ночью. Эксперты разглядели его с помощью космических коронографов. К утру явление пропало с радаров прибора. Предполагается, что вспышка случилась в том же месте, где до этого был выброс уровня X2.0. Земля вряд ли пострадает от этого явления, пишут исследователи.
«Активные области, находящиеся на обращённой к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне ещё около 1,5 суток» — заключили специалисты.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Солнце 25 февраля зафиксированы три вспышки предпоследнего класса мощности М. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.
Life.ru / Kandinsky