Учёные зафиксировали на Солнце самый мощный выброс плазмы в 2025 году

Сегодня, 25 февраля, на Солнце зафиксировали крупнейший выброс облака плазмы с начала года. Об этом доложили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Учёные сообщают, что выброс случился ночью. Эксперты разглядели его с помощью космических коронографов. К утру явление пропало с радаров прибора. Предполагается, что вспышка случилась в том же месте, где до этого был выброс уровня X2.0. Земля вряд ли пострадает от этого явления, пишут исследователи.

«Активные области, находящиеся на обращённой к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне ещё около 1,5 суток» — заключили специалисты.