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Регион
24 февраля, 10:42

На Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса мощности

Институт геофизики сообщил о вспышках класса M11 и М33 на Солнце 24 февраля

На Солнце утром 24 февраля зафиксировали две вспышки предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«24 февраля в 04:46 по Москве в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W86) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 22 минуты», — указано в сообщении.

Учёные отметили, что в 10:02 по московскому времени была зафиксирована вспышка М3.3 продолжительностью 15 минут в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4000 (N16W20). Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения, напомним, делятся на пять классов: A, B, C, M и максимальный X.

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А накануне произошла самая сильная в 2025 году вспышка на Солнце. По информации РАН, вспышка максимальной силы X2.0 произошла в 22:20 по московскому времени. В последний раз подобное случалось в декабре 2024-го.

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Shutterstock / FOTODOM / remotevfx.com

Дарья Нарыкова
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