На Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса мощности

На Солнце утром 24 февраля зафиксировали две вспышки предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«24 февраля в 04:46 по Москве в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W86) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 22 минуты», — указано в сообщении.

Учёные отметили, что в 10:02 по московскому времени была зафиксирована вспышка М3.3 продолжительностью 15 минут в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4000 (N16W20). Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения, напомним, делятся на пять классов: A, B, C, M и максимальный X.