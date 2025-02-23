«Медленная мутация»: Экстрасенс объяснила вспышку бессонницы влиянием магнитных полей

В последние годы проблемы множества россиян со сном усугубились. В беседе с «Вечерней Москвой» экстрасенс Дарья Миронова объяснила вспышку бессонницы в России влиянием магнитных полей, которые геомагнитным образом влияют на подсознание и вибрации человека.

«Мозг человека обладает определённой колеблющейся энергией, вибрацией. Общее состояние тревожности, панических атак, страхов, бессонницы, сомнамбулизма проецируется именно большим количеством солнечных вспышек на солнце. Это очень сильно влияет на судьбу и на жизнь всех людей», — уверена экстрасенс.

По словам ясновидящей, атмосфера нашей планеты меняется, из-за чего мы наблюдаем климатические изменения. Температура повсеместно повысилась на 1,5 градуса, что не могло никак не сказаться на самочувствии человека.

Организм под влиянием этих факторов медленно мутирует, а мозгу приходится реагировать на изменения в магнитном поле планеты. Это и является корнем всех проблем со сном, утверждает Миронова.

Экстрасенс заверила, что уже скоро каждый второй заметит, что стресса в его жизни стало чрезвычайно много.