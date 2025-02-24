Самая мощная в 2025 году вспышка произошла на Солнце

На Солнце зарегистрирована вспышка максимальной силы X2.0. Как сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, она произошла в 22:20 по московскому времени. В последний раз подобное фиксировалось в декабре 2024-го.

«Местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в связи с этим не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжёлых частиц также минимальны», — говорится в сообщении.