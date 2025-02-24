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Магнитные бури

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23 февраля, 22:30

Самая мощная в 2025 году вспышка произошла на Солнце

Вспышка X2.0. Обложка © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Вспышка X2.0. Обложка © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

На Солнце зарегистрирована вспышка максимальной силы X2.0. Как сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, она произошла в 22:20 по московскому времени. В последний раз подобное фиксировалось в декабре 2024-го.

«Местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в связи с этим не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжёлых частиц также минимальны», — говорится в сообщении.

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Учёные подчеркнули, что активность на светиле начала расти менее суток назад, она всё ещё продолжает увеличиваться. Так, 23 февраля на Солнце удалось зафиксировать ещё и вспышку среднего класса М. При этом признаков ослабления активности не выявлено, а потому не исключены новые выбросы плазмы.

Тимур Хингеев
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