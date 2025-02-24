Самая мощная в 2025 году вспышка произошла на Солнце
Вспышка X2.0. Обложка © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
На Солнце зарегистрирована вспышка максимальной силы X2.0. Как сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, она произошла в 22:20 по московскому времени. В последний раз подобное фиксировалось в декабре 2024-го.
«Местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в связи с этим не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжёлых частиц также минимальны», — говорится в сообщении.
Учёные подчеркнули, что активность на светиле начала расти менее суток назад, она всё ещё продолжает увеличиваться. Так, 23 февраля на Солнце удалось зафиксировать ещё и вспышку среднего класса М. При этом признаков ослабления активности не выявлено, а потому не исключены новые выбросы плазмы.