Сильная вспышка произошла на Солнце 23 февраля

На поверхности Солнца 23 февраля зафиксирована мощная вспышка класса М. Об этом доложили сотрудники Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

В основном вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли, а при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.