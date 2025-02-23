Сильная вспышка произошла на Солнце 23 февраля
Вспышка класса M произошла на Солнце 23 февраля
На поверхности Солнца 23 февраля зафиксирована мощная вспышка класса М. Об этом доложили сотрудники Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«23 февраля в 05:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82) зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты», — сообщает институт.
В основном вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли, а при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Ранее учёный спрогнозировал увеличение числа магнитных бурь в 2025 году. На звезде может образоваться до 115 пятен.
Life.ru / Kandinsky