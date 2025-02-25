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Регион
25 февраля, 09:06

Три мощные вспышки предпоследнего класса зафиксировали на Солнце

Геофизики сообщили о вспышках класса М1.3, М1.5 и М3.9 на Солнце 25 февраля

На Солнце во вторник, 25 февраля, зафиксированы три вспышки предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«25 февраля в 03:01 по Москве в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4000 (N16W27) зарегистрирована вспышка М1.5 продолжительностью 18 минут, <…> в 05:47 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3998 (S10W42) зарегистрирована вспышка М1.3 продолжительностью 11 минут», — говорится в сообщении.

В частности, в 2:00 по Москве произошла вспышка М3.9, которая длилась 102 минуты и стала самой мощной и продолжительной среди зафиксированных.

Солнечные вспышки, напомним, классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует уровню излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, и с переходом к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

А 23 февраля произошла самая сильная в 2025 году вспышка на Солнце. По информации РАН, вспышка максимальной силы X2.0 была зафиксирована в 22:20 по московскому времени. В последний раз подобное случалось в декабре 2024-го.

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Shutterstock / FOTODOM / This Lama

Наталья Демьянова
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