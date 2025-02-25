Появилось видео самого крупного выброса плазмы на Солнце в этом году
РАН опубликовала видео крупнейшего в 2025 году выброса облака плазмы на Солнце
Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы. Видео этого космического явления опубликовала пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Солнце выбросило облако плазмы. Видео © Telegram / Космическая погода — новости
«На изображениях, поступивших с космических коронографов, расширяющееся облако плазмы можно было наблюдать примерно с часа ночи по московскому времени вплоть до 9-10 утра, после чего выброс удалился от Солнца и перестал быть виден в поле зрения прибора», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, источником выброса является та же активная область, которая произвела вспышку уровня X2.0 ночью 23 февраля. Учёные считают, что в этом случае источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю.
По словам специалистов, на кадрах можно разглядеть компоненты, якобы направленные на планету. Однако учёные успокоили, что это, вероятно, эффект проекции. По их словам, плазма движется по направлению от Земли. В РАН добавили, что активные области, находящиеся на обращённой к планете стороне Солнца, будут находиться в опасной для неё зоне около 1,5 суток.
Напомним, что на Солнце сегодня, 25 февраля, зафиксированы три вспышки предпоследнего класса мощности М. Обычно эти космические явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури. В этот раз так и случилось, при этом выброс плазмы стал рекордным для этого года.
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