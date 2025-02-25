Появилось видео самого крупного выброса плазмы на Солнце в этом году

Солнце выбросило самое крупное в 2025 году облако плазмы. Видео этого космического явления опубликовала пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнце выбросило облако плазмы. Видео © Telegram / Космическая погода — новости

«На изображениях, поступивших с космических коронографов, расширяющееся облако плазмы можно было наблюдать примерно с часа ночи по московскому времени вплоть до 9-10 утра, после чего выброс удалился от Солнца и перестал быть виден в поле зрения прибора», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, источником выброса является та же активная область, которая произвела вспышку уровня X2.0 ночью 23 февраля. Учёные считают, что в этом случае источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю.