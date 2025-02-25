«Могут начаться психозы»: Врач предупредил россиян о последствиях рекордного выброса плазмы на Солнце

25 февраля на Солнце зафиксировали крупнейший выброс облака плазмы с начала года. Не исключено, что после этого Землю накроют магнитные бури, а это явление может добавить негативных последствий для здоровья человека. О них в беседе с Life.ru рассказал врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Врач объяснил, что на Солнце появляются своеобразные дыры, из которых вырывается плазма — мельчайшие частички, называемые фотонами. Эти частицы с поверхности Солнца распространяются по всей галактике. Они имеют положительные и отрицательные заряды, что приводит к зарядке атмосферы. Если говорить о человеке, то он тоже состоит из положительно и отрицательно заряженных элементов.

Человек на 85% состоит из воды, в которой растворены различные частицы: серебро, водород, кислород, литий, калий, магний, кальций, фосфор, железо, никель, золото и другие элементы. Эти частицы заряжают клетки человеческого тела. В результате смены разности потенциалов происходит зарядка частиц. Во время магнитной бури эти изменения усиливаются, что приводит к повышенной возбудимости, особенно у людей с неустойчивой психикой. Например, у одного относительно уравновешенного человека, моего знакомого, из-за сильной магнитной бури произошли изменения, вызвавшие психическую реакцию. Могут начаться массовые психозы. Юрий Серебрянский Врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ

То же самое происходит в сердце, где смена зарядов фиксируется на электрокардиограмме. Если посмотреть на вызовы скорой помощи, то во время магнитных бурь их количество растёт, отмечает Серебрянский. Чаще всего страдают сердечники, люди с повышенным давлением, мигренями, неврологическими и эпилептическими припадками.