«Могут начаться психозы»: Врач предупредил россиян о последствиях рекордного выброса плазмы на Солнце
Врач Серебрянский: Во время магнитных бурь могут случиться массовые психозы
25 февраля на Солнце зафиксировали крупнейший выброс облака плазмы с начала года. Не исключено, что после этого Землю накроют магнитные бури, а это явление может добавить негативных последствий для здоровья человека. О них в беседе с Life.ru рассказал врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.
Врач объяснил, что на Солнце появляются своеобразные дыры, из которых вырывается плазма — мельчайшие частички, называемые фотонами. Эти частицы с поверхности Солнца распространяются по всей галактике. Они имеют положительные и отрицательные заряды, что приводит к зарядке атмосферы. Если говорить о человеке, то он тоже состоит из положительно и отрицательно заряженных элементов.
Человек на 85% состоит из воды, в которой растворены различные частицы: серебро, водород, кислород, литий, калий, магний, кальций, фосфор, железо, никель, золото и другие элементы. Эти частицы заряжают клетки человеческого тела. В результате смены разности потенциалов происходит зарядка частиц. Во время магнитной бури эти изменения усиливаются, что приводит к повышенной возбудимости, особенно у людей с неустойчивой психикой. Например, у одного относительно уравновешенного человека, моего знакомого, из-за сильной магнитной бури произошли изменения, вызвавшие психическую реакцию. Могут начаться массовые психозы.
То же самое происходит в сердце, где смена зарядов фиксируется на электрокардиограмме. Если посмотреть на вызовы скорой помощи, то во время магнитных бурь их количество растёт, отмечает Серебрянский. Чаще всего страдают сердечники, люди с повышенным давлением, мигренями, неврологическими и эпилептическими припадками.
Чувствительные к магнитным бурям люди могут жаловаться на гипертонический криз, понижение давления, спазмы, боли в сердце или стенокардию. Иногда такие состояния доходят до инфаркта. Поэтому в течение периода магнитных бурь врач рекомендует измерять артериальное давление. Головную боль тоже нельзя оставлять без внимания, её нужно снимать. Если возникают другие симптомы, обязательно нужно обратиться к врачу. Также нелишним будет собрать свою аптечку для таких случаев, как магнитные бури.
Напомним, на Солнце 25 февраля зафиксировано три вспышки предпоследнего класса мощности М. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури. Так произошло и в этот раз, при этом выброс плазмы стал рекордным для 2025 года.
«Шедеврум» / Life.ru