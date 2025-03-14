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14 марта, 13:55

Психиатр объяснил, почему запрет секс-игрушек не повлияет на улучшение демографии

Психиатр Федорович: Борьба с секс-игрушками не поможет улучшить демографию

Психиатр Александр Федорович считает, что запрет на продажу вибраторов и других секс-игрушек на маркетплейсах в России не сможет способствовать увеличению рождаемости и укреплению семейных отношений. По его мнению, наличие или отсутствие фаллоимитаторов не оказывает влияние на крепость брачных уз. Так специалист прокомментировал заявления директора правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгия Солдатова о том, что свободная продажа вибраторов и других интимных игрушек «развращает женщин» и тем самым портит статистику браков и рождаемости.

«Если мы голосуем за семейные ценности, то тогда нам нужна какая-то программа, не отдельные представления тех или иных движений или организаций», — сказал Федорович в беседе с РИАМО.

Он считает, что демографические проблемы необходимо решать через федеральные и национальные программы, инициируемые правительством России. Специалист подчеркнул, что качество отношений в семье зависит от взглядов партнёров, их воспитания, а также от их отношения к собственному здоровью и вопросам рождения детей.

Ранее сообщалось, что на увеличение рождаемости будут влиять работодатели. Начальники могут начать предоставлять одному из родителей возможность работать по гибкому графику до завершения начальной школы у ребёнка.

Многоженец, называющий себя спасителем демографии в России, в 30-й раз стал отцом
Многоженец, называющий себя спасителем демографии в России, в 30-й раз стал отцом
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Shutterstock / FOTODOM / Jirapong Manustrong

Наталья Демьянова
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