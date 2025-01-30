Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 11:54

Многоженец, называющий себя спасителем демографии в России, в 30-й раз стал отцом

В семье переехавшего в Москву многоженца Ивана Сухова родился 30-й ребёнок

Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов

Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов

В семье многоженца Ивана Сухова, который называет себя спасителем демографии в России, родился уже тридцатый ребёнок. Об этом сообщается в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам телеведущего Дмитрия Борисова, жена Сухова, переехавшая с ним из Владимирской области в Москву, родила ребёнка на Рождество — 7 января. На шоу многоженец пришёл с женой Анной, однако его первая официальная супруга — Наталья — не стала участвовать в съёмках телевизионной программы.

Сухов не стал уточнять пол ребенка, который родился у него с новой женой. Тем временем гости студии и эксперты в эфире шоу призвали соответствующие органы проверить условия проживания детей. К слову, Сухов считает себя героем. По словам мужчина, он не намерен останавливаться на достигнутом и планирует завести 50 детей.

Госдума напомнила мусульманам и Сухову, что многожёнство уголовно наказуемо
Госдума напомнила мусульманам и Сухову, что многожёнство уголовно наказуемо

Напомним, ранее проверить семью Сухова намерена детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская. Она пояснила, что два года назад к многоженцу не было претензий по содержанию и воспитанию детей. Но критика в отношении Сухова исходит далеко не только из уст женщин – иеромонах Макарий назвал мужчину богохульником. Против устоев жизни Ивана Сухова высказывались, в том числе и в Госдуме. В беседе с Life.ru депутат Нина Останина предложила отправить многоженца к психиатру. Сам Сухов отметил, что не боится никаких проверок.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar