Многоженец, называющий себя спасителем демографии в России, в 30-й раз стал отцом
В семье переехавшего в Москву многоженца Ивана Сухова родился 30-й ребёнок
Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов
В семье многоженца Ивана Сухова, который называет себя спасителем демографии в России, родился уже тридцатый ребёнок. Об этом сообщается в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
По словам телеведущего Дмитрия Борисова, жена Сухова, переехавшая с ним из Владимирской области в Москву, родила ребёнка на Рождество — 7 января. На шоу многоженец пришёл с женой Анной, однако его первая официальная супруга — Наталья — не стала участвовать в съёмках телевизионной программы.
Сухов не стал уточнять пол ребенка, который родился у него с новой женой. Тем временем гости студии и эксперты в эфире шоу призвали соответствующие органы проверить условия проживания детей. К слову, Сухов считает себя героем. По словам мужчина, он не намерен останавливаться на достигнутом и планирует завести 50 детей.
Напомним, ранее проверить семью Сухова намерена детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская. Она пояснила, что два года назад к многоженцу не было претензий по содержанию и воспитанию детей. Но критика в отношении Сухова исходит далеко не только из уст женщин – иеромонах Макарий назвал мужчину богохульником. Против устоев жизни Ивана Сухова высказывались, в том числе и в Госдуме. В беседе с Life.ru депутат Нина Останина предложила отправить многоженца к психиатру. Сам Сухов отметил, что не боится никаких проверок.