Многоженец, называющий себя спасителем демографии в России, в 30-й раз стал отцом

В семье многоженца Ивана Сухова, который называет себя спасителем демографии в России, родился уже тридцатый ребёнок. Об этом сообщается в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

По словам телеведущего Дмитрия Борисова, жена Сухова, переехавшая с ним из Владимирской области в Москву, родила ребёнка на Рождество — 7 января. На шоу многоженец пришёл с женой Анной, однако его первая официальная супруга — Наталья — не стала участвовать в съёмках телевизионной программы.