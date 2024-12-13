«Не развешивайте уши!» Иеромонах счёл богохульником хозяина «православного гарема» Сухова

Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий осудил хозяина «православного гарема» Ивана Сухова, который живёт с тремя жёнами и считает это нормой для верующего человека. Иеромонах напомнил в беседе с Life.ru, что христианство не допускает многожёнства ни при каких обстоятельствах. Он призвал «не развешивать уши», слушая «аргументы» Сухова якобы из священных писаний.

В православном взгляде на мир нет конфликта между гражданским законом, который допускает единобрачие, и христианской нравственной нормой, также исходящей из единобрачия. Один муж, одна жена навсегда. Развод — похороны брака. Значит, мужчина и женщина имеют половую связь только в том случае, когда они являются мужем и женой иеромонах Макарий священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ

Иеромонах напомнил, что в разные времена брак фиксировался по-разному. Сейчас в нашей стране отношения можно зарегистрировать гражданским законом и церковным венчанием. Он также подчеркнул, что любая форма простого сожительства — это безобразие. Священник возмутился, что Сухов в качестве аргумента ссылается на Ветхий Завет, где упоминается многожёнство. По его словам, всё это выдернуто из контекста, а высказывания Сухова — брехня, которая демонстрирует «бесстыдное и самоуверенное невежество, замешанное на наивности и доверчивости публики». Макарий добавил, что если бы подобная история произошла в царской России, то многоженца сразу бы обвинили в богохульстве. Однако сейчас пресловутая свобода мысли не имеет никаких границ, что выливается в ложь и подмену понятий.