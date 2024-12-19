Многоженец Иван Сухов не боится проверки после скандала: «‎Вот народ рожаю, воспитываю»

Хозяин «православного гарема» Иван Сухов заявил, что не боится проверок органов опеки, которые начались после его скандального интервью. Многоженец похвастался журналистам SHOT, что на самом деле подрабатывает водителем и этим обеспечивает свою семью из трёх жён и 14 детей.

Сухов отрицает существование кредитов, поэтому семья живёт на 75 тысяч рублей в месяц в трёхкомнатной квартире. Многоженец хочет построить для своей большой семьи дом во Владимирской области, но ипотеку брать не собирается, так что пока ютятся в трёшке.

По словам Сухова, сегодня к нему уже приходила проверка, семья ждёт ещё гостей из социальных служб, но не боятся. По словам многоженца, «с божьей помощью» они прошли не одну проверку.

«Вот эти люди, они просто не понимают, как жить. Их не научили. А я их могу научить, объяснить. Пускай они хейтят. В моём понимании, люди жалуются, потому что детей у самих нет. За родину не радеют, а я за родину! Вот народ рожаю, воспитываю их достойными людьми», – заметил многоженец.