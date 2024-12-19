Многоженец Иван Сухов не боится проверки после скандала: «Вот народ рожаю, воспитываю»
Многоженец Иван Сухов заявил, что не боится проверки детского омбудсмена
Большая семья Ивана Сухова. Фото © VK / Иван Сухов
Хозяин «православного гарема» Иван Сухов заявил, что не боится проверок органов опеки, которые начались после его скандального интервью. Многоженец похвастался журналистам SHOT, что на самом деле подрабатывает водителем и этим обеспечивает свою семью из трёх жён и 14 детей.
Сухов отрицает существование кредитов, поэтому семья живёт на 75 тысяч рублей в месяц в трёхкомнатной квартире. Многоженец хочет построить для своей большой семьи дом во Владимирской области, но ипотеку брать не собирается, так что пока ютятся в трёшке.
По словам Сухова, сегодня к нему уже приходила проверка, семья ждёт ещё гостей из социальных служб, но не боятся. По словам многоженца, «с божьей помощью» они прошли не одну проверку.
«Вот эти люди, они просто не понимают, как жить. Их не научили. А я их могу научить, объяснить. Пускай они хейтят. В моём понимании, люди жалуются, потому что детей у самих нет. За родину не радеют, а я за родину! Вот народ рожаю, воспитываю их достойными людьми», – заметил многоженец.
Исполнительные производства от ФНС Сухов объяснил тем, что его квитанцию по алиментам на остальных детей от бывших жён просто медленно отработали.
Как уже писал Life.ru, проверить семью намерена детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская. Она пояснила, что два года назад к Сухову не было претензий по содержанию и воспитанию детей. Но критика в отношении Сухова исходит далеко не только из уст женщин – иеромонах Макарий назвал мужчину богохульником. Против устоев жизни Ивана Сухова высказывались, в том числе и в Госдуме. В беседе с Life.ru депутат Нина Останина предложила отправить многоженца к психиатру.